Miguel Angel Silvestre è passato da Sky Rojo a La Casa di Carta 5 con un desiderio di Capodanno (Di venerdì 2 aprile 2021) Protagonista di Sky Rojo su Netflix, Miguel Angel Silvestre sta per debuttare anche ne La Casa di Carta 5, l’ultima stagione della saga dei rapinatori in tuta rossa di Vancouver Media attesa nei prossimi mesi sulla piattaforma streaming. Il passaggio da un set all’altro è avvenuto quando lo showrunner de La Casa di Carta 5 ha deciso di affidargli un ruolo proprio dopo averlo conosciuto sul set di Sky Rojo: entrambe le serie sono create e scritte da Álex Pina ed Esther Martínez Lobato, la coppia di fondatori della società di produzione Vancouver Media che ha siglato un contratto di esclusiva con Netflix per nuove serie originali dopo l’exploit mondiale de La Casa de Papel. Per Silvestre La ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 2 aprile 2021) Protagonista di Skysu Netflix,sta per debuttare anche ne Ladi5, l’ultima stagione della saga dei rapinatori in tuta rossa di Vancouver Media attesa nei prossimi mesi sulla piattaforma streaming. Il passaggio da un set all’altro è avvenuto quando lo showrunner de Ladi5 ha deciso di affidargli un ruolo proprio dopo averlo conosciuto sul set di Sky: entrambe le serie sono create e scritte da Álex Pina ed Esther Martínez Lobato, la coppia di fondatori della società di produzione Vancouver Media che ha siglato un contratto di esclusiva con Netflix per nuove serie originali dopo l’exploit mondiale de Lade Papel. PerLa ...

