McTominay e quel mancato scambio di maglie con Messi | “Non voleva darmela | ma ho insistito”

Leggi su alfredopedulla

(Di venerdì 2 aprile 2021) Il centrocampista del Manchester Unitedha parlato a ESPN raccontando un aneddoto riguardantee lo scmabio di. Durante una partita di Champions, risalente alla stagione 2018-19, l’inglese si avvicinò all’argentino per chiedere la maglia, masi rifiutò: “Mi ci è voluto un po’ per averla perché quando giocammo contro il Barcellona in Champions Leaguevenne colpito al naso e sanguinava. Era convinto fossi stato io a colpirlo. Un giorno ho chiesto a Sergio Romero (i due sono compagni in nazionale ndr) di prendere la maglia di. Sergio è tornato da me e mi ha detto: ‘Sai Scott,pensa che sei stato tu a dargli una gomitata inla gara’. E io: ‘No, no, no. Assolutamente. Digli che non sono stato io. ...