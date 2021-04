Grey’s Anatomy: oltre Lexie torna un altro personaggio (Di venerdì 2 aprile 2021) Fan della serie in visibilio La 17esima stagione di Grey’s Anatomy non manca di momenti a dir poco amarcord. Dopo Derek, George e Lexie (già apparsa nel penultimo episodio) arriverà anche Mark Sloan. Sì avete letto bene uno degli attori e dei personaggi più amati torna sul set. Lo spoiler era stato dato nelle ore scorse dalla stessa attrice Ellen Pompeo attraverso alcune stories. Leggi anche: Grey’s Anatomy: torna un altro storico personaggio della serie L’episodio, andato in onda su ABC, dovrebbe essere trasmesso in Italia il 4 maggio come sempre su NowTv. oltre Lexie, la sorellastra della dottoressa Greys arriverà anche l’amore della vita proprio della giovane ragazza, Mark Sloan. I tre si ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 2 aprile 2021) Fan della serie in visibilio La 17esima stagione dinon manca di momenti a dir poco amarcord. Dopo Derek, George e(già apparsa nel penultimo episodio) arriverà anche Mark Sloan. Sì avete letto bene uno degli attori e dei personaggi più amatisul set. Lo spoiler era stato dato nelle ore scorse dalla stessa attrice Ellen Pompeo attraverso alcune stories. Leggi anche:unstoricodella serie L’episodio, andato in onda su ABC, dovrebbe essere trasmesso in Italia il 4 maggio come sempre su NowTv., la sorellastra della dottoressa Greys arriverà anche l’amore della vita proprio della giovane ragazza, Mark Sloan. I tre si ...

