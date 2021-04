Gianfranco Zola ammaliato da Barella: “Conte lo ha reso un top in Italia” (Di venerdì 2 aprile 2021) Gianfranco Zola, ex icona del calcio Italiano e non solo, in questa stagione è rimasto completamente stregato dal centrocampista dell’Inter Nicolò Barella. A Sky Sport, durante la trasmissione ‘L’uomo della domenica’, Magic Box ha speso parole al miele per il suo allievo al Cagliari: “È un centrocampista di assoluta qualità e Conte lo sta rendendo un top nel campionato Italiano. Ho avuto l’opportunità di poterlo allenare quando ero a Cagliari ed erano evidenti a tutti le capacità e le qualità di Nicolò”. Cosa ha detto Gianfranco Zola nei confronti di Nicolò Barella ? Gianfranco Zola è intervenuto durante la trasmissione di Sky Sport ‘L’uomo della domenica’ di Giorgio Porrà, che vedeva Nicolò ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 2 aprile 2021), ex icona del calciono e non solo, in questa stagione è rimasto completamente stregato dal centrocampista dell’Inter Nicolò. A Sky Sport, durante la trasmissione ‘L’uomo della domenica’, Magic Box ha speso parole al miele per il suo allievo al Cagliari: “È un centrocampista di assoluta qualità elo sta rendendo un top nel campionatono. Ho avuto l’opportunità di poterlo allenare quando ero a Cagliari ed erano evidenti a tutti le capacità e le qualità di Nicolò”. Cosa ha dettonei confronti di Nicolòè intervenuto durante la trasmissione di Sky Sport ‘L’uomo della domenica’ di Giorgio Porrà, che vedeva Nicolò ...

Advertising

carrisiclaudio : @calcioinglese Gianfranco ZOLA - febri_syah : RT @InterWhatsup: Ex-Cagliari Boss Gianfranco Zola: 'Antonio Conte Has Taken Inter's Nicolo Barella Into New Dimension' #FCIM #Nerazzurri h… - InterClubIndia : RT @SempreIntercom: Ex-Cagliari Boss Gianfranco Zola: “Antonio Conte Has Taken Inter’s Nicolo Barella Into New Dimension” - SempreIntercom : RT @SempreIntercom: Ex-Cagliari Boss Gianfranco Zola: “Antonio Conte Has Taken Inter’s Nicolo Barella Into New Dimension” - Don_Nerazzurri : RT @intermilan: Ex-Cagliari Boss Gianfranco Zola: 'Antonio Conte Has Taken Inter's Nicolo Barella Into New Dimension' #FCIM #Nerazzurri htt… -