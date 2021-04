Advertising

DividendProfit : Commerzbank continua la ristrutturazione: 1.700 uscite volontarie nel 2021 -

ilmessaggero.it

E proprio per i costi di ristrutturazioneprevede un 2021 in perdita, nonostante un utile operativo positivo. Intanto il Consiglio di sorveglianza procede verso una nuova riorganizzazione ...... le società veicolo che traghettano in Borsa gli asset più convincenti e attraenti,il ... Lo dimostra il fatto che l'ex ceo di, seconda banca tedesca, Martin Blessing ha lanciato l'...(Teleborsa) - Commerzbank, una delle maggiori banche tedesche, prevede il taglio di 1.700 posti di lavoro entro fine anno. L'annuncio, che si inserisce nel piano di ristrutturazione già annunciato, ...economista senior di Commerzbank. (Milano Finanza) In Giappone il Pmi per il settore manifatturiero è salito a marzo al 52,7, il livello più alto da ottobre 2018, dopo il 51,4 a febbraio e a fronte di ...