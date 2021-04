Brutto incidente su via dei Monti Lepini, strada chiusa: due feriti, uno è grave (Di venerdì 2 aprile 2021) La strada statale 156 “Dei Monti Lepini” è temporaneamente chiusa in entrambe le direzioni, a causa di un incidente, al km 34,000 a Sezze, in provincia di Latina. Nell’impatto sono coinvolti due veicoli e due persone sono rimaste ferite, di cui una in maniera molto grave. grave incidente su via dei Monti Lepini Sul posto è intervenuto il personale operativo dei Vigili del Fuoco del Comando di Latina. I mezzi coinvolti nello scontro, le cui cause sono ancora in fase di accertamento, sono un camion e una Nissan Juke. Subito, in collaborazione con il personale del 118, i vigili del fuoco hanno iniziato le operazioni per estrarre uno dei due feriti dall’abitacolo per poi consegnarlo ai sanitari. Entrambi i ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 2 aprile 2021) Lastatale 156 “Dei” è temporaneamentein entrambe le direzioni, a causa di un, al km 34,000 a Sezze, in provincia di Latina. Nell’impatto sono coinvolti due veicoli e due persone sono rimaste ferite, di cui una in maniera moltosu via deiSul posto è intervenuto il personale operativo dei Vigili del Fuoco del Comando di Latina. I mezzi coinvolti nello scontro, le cui cause sono ancora in fase di accertamento, sono un camion e una Nissan Juke. Subito, in collaborazione con il personale del 118, i vigili del fuoco hanno iniziato le operazioni per estrarre uno dei duedall’abitacolo per poi consegnarlo ai sanitari. Entrambi i ...

