Zingaretti: "Europei con il pubblico? Noi pronti, ma decidono Governo e Cts" (Di giovedì 1 aprile 2021) Zingaretti a 'Rai Radio Uno': "Sugli Europei decidono Governo e Cts. Noi siamo pronti ad aprire gli stadi". ROMA – Nicola Zingaretti ai microfoni di Rai Radio Uno ha commentato la possibilità di disputare gli Europei a porte aperte. "Noi in teoria siamo pronti se si volessero sperimentare eventi con distanziamento, biglietto e tampone – le parole del governatore del Lazio, riportate dall'Ansa – ma sono scelte che vanno prese a livello nazionale all'interno di monitoraggi seri. Non sono scelte che si fanno a livello regionale". La discussione potrebbe iniziare ad essere affrontata già nei prossimi giorni tra Governo e Figc. L'ipotesi di aprire le porte sta prendendo sempre più piede.

