Torino, Bremer: «Derby? Opportunità per noi. Quel gol di Ronaldo…»

Bremer sfida la Juventus e parla in vista del Derby di sabato: ecco le dichiarazioni del difensore brasiliano del Torino sulla gara Il difensore del Torino, Bremer, ha parlato a La Repubblica in vista del Derby della Mole.

Derby – «La Juve non sta andando molto bene, è un'Opportunità per noi. Nicola è un motivatore e ha già cominciato a caricarci, ma bisogna entrare in campo sereni e tranquilli. La retrocessione sarebbe una macchia per tutti».

MAZZARRI – «Dimostrò di credere di me: non ebbe paura a scommettere su di me anche se non avevo mai giocato e anche se era la partita più difficile. Meno male che abbiamo pareggiato, perché se avessimo perso non me lo sarei perdonato».

GOL RONALDO – «Avrei dovuto di fare di più. Sabato servirà attenzione ...

