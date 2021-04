The Boys, Cara Becky: esce oggi l’inedito a fumetti (Di giovedì 1 aprile 2021) Abbiamo imparato in questi anni a conoscere i Boys, i personaggi della saga creata da Garth Ennis e Darick Robertson, diventata un vero e proprio cult in tutto il mondo anche grazie alla serie di successo di Amazon Prime Video. Panini Comics presenta ora The Boys: Cara Becky, lavoro inedito di Ennis e Robertson con i disegni di Russ Braun (Jack of Fables). Cara Becky è il prequel di The Boys e si concentra sul passato di Becky, la moglie di Billy Butcher che scatena alcune delle dinamiche più importanti nel filone narrativo principale della serie. Dodici anni dopo gli eventi narrati in The Boys, Hughie è tornato a vivere in Scozia e non si decide a sposare Annie. Ma l’apparizione di un vecchio documento – il diario di ... Leggi su lopinionista (Di giovedì 1 aprile 2021) Abbiamo imparato in questi anni a conoscere i, i personaggi della saga creata da Garth Ennis e Darick Robertson, diventata un vero e proprio cult in tutto il mondo anche grazie alla serie di successo di Amazon Prime Video. Panini Comics presenta ora The, lavoro inedito di Ennis e Robertson con i disegni di Russ Braun (Jack of Fables).è il prequel di Thee si concentra sul passato di, la moglie di Billy Butcher che scatena alcune delle dinamiche più importanti nel filone narrativo principale della serie. Dodici anni dopo gli eventi narrati in The, Hughie è tornato a vivere in Scozia e non si decide a sposare Annie. Ma l’apparizione di un vecchio documento – il diario di ...

