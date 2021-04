Softball: la Serie A1 a dodici squadre ritrova il preliminare playoff (Di giovedì 1 aprile 2021) Dopo la riammissione di Caserta in A1, capitolo finale di un iter che si trascinava già dallo scorso anno, la FIBS ha diramato la nuova composizione dei gironi e i cambiamenti nella formula del massimo campionato, il cui inizio è stato peraltro rinviato a causa delle problematiche collegate al Covid-19. La riunione delle 12 società partecipanti, effettuata insieme al presidente federale Andrea Marcon, ha fatto emergere un quadro definitivo che ricomprende due raggruppamenti, la cui suddivisione è stata determinata nel modo che segue. Girone A: Bollate, Caronno, New Bollate, Nuoro, Old Parma, Saronno.Girone B: Caserta, Collecchio, Forlì, Pianoro, Sestese, Thunders. Si è inoltre deciso di dare inizio alla stagione nel weekend del 22 e 23 maggio, con partite che si susseguiranno fino al 20 giugno, ove ci sarà una sosta per permettere all’Italia di sostenere il doppio impegno ... Leggi su oasport (Di giovedì 1 aprile 2021) Dopo la riammissione di Caserta in A1, capitolo finale di un iter che si trascinava già dallo scorso anno, la FIBS ha diramato la nuova composizione dei gironi e i cambiamenti nella formula del massimo campionato, il cui inizio è stato peraltro rinviato a causa delle problematiche collegate al Covid-19. La riunione delle 12 società partecipanti, effettuata insieme al presidente federale Andrea Marcon, ha fatto emergere un quadro definitivo che ricomprende due raggruppamenti, la cui suddivisione è stata determinata nel modo che segue. Girone A: Bollate, Caronno, New Bollate, Nuoro, Old Parma, Saronno.Girone B: Caserta, Collecchio, Forlì, Pianoro, Sestese, Thunders. Si è inoltre deciso di dare inizio alla stagione nel weekend del 22 e 23 maggio, con partite che si susseguiranno fino al 20 giugno, ove ci sarà una sosta per permettere all’Italia di sostenere il doppio impegno ...

