Letta: "Io per la coalizione scommetto sull'evoluzione del M5s. Pd? Per tagliare le correnti voglio far votare gli iscritti online"

"Dobbiamo costruire una alleanza e si può fare se il Pd è forte, è leader, e se attorno a sé ha una alleanza non solo con M5s ma anche con altri partiti. Io sono coalizionale, cerco di tessere una tela. scommetto sull'evoluzione di M5s". Il neosegretario Pd Enrico Letta, intervistato a Porta a Porta su Rai 1, poco prima che Giuseppe Conte intervenisse davanti all'assemblea dei parlamentari 5 stelle, ha parlato dell'alleanza con il Movimento guidato dall'ex premier come uno dei paletti fondamentali del suo progetto. M5s, ha detto Letta "si è già evoluto con il governo Conte 2, che ha trattato con l'Europa il Next Generation Eu, che per l'Italia vogliono dire tanti soldi. Il presidente Conte, i ministri Gualtieri, Di Maio, Amendola sono stati il paccheto di mischia. La seconda fase di M5s è il ...

marcotravaglio : L'ONOREVOLE SOSPENSORIO Si spera vivamente che, dopo tutto il tempo dedicato alle quote rosa nel Pd, Enrico Letta t… - RaiNews : La storia dei 'pesci di aprile' è lunga e costellata di aneddoti divertenti, almeno per chi ha ideato gli scherzi… - fattoquotidiano : Letta: “Io per la coalizione scommetto sull’evoluzione del M5s. Pd? Per tagliare le correnti voglio far votare gli… - Destradipopolo : #CONTE SULLE ORME DI #LETTA: “SCONFIGGERE LE CORRENTI PER RIFONDARE IL M5S” STASERA INTERVERRA’ IN DIRETTA STREAMI… - ClaudioAgos : RT @gennaro38069406: Letta 'La Raggi è la pietra d'inciampo per l'alleanza M5S-PD' ?? E allora fatti il PD da solo e non rompere i c..???? -