L’Eredità | chi è Adenia | la nuova campionessa del programma

Il quiz di Rai Uno, L'Eredità, ha una nuova campionessa, la veterinaria Adenia. Ecco il suo percorso, fino alla prova de La Ghigliottina. La nuova campionessa del programma Ancora un colpo di scena, nell'amatissimo – e più longevo della tv – quiz di Rai Uno, L'Eredità, condotto in pre-serale da Flavio Insinna. Nella puntata del 30 marzo, abbiamo conosciuto Adenia. La giovane veterinaria, è riuscita ad imporsi nella gara. La neo campionessa era giunta alla manche finale, La Ghioglittina, con un bottino di 210mila euro, poi notevolmente ridotto, sino a 52.500 euro. Una cifra pur sempre alta, ma soprattutto Adenia avrà l'occasione per rifarsi. Nell'ultima prova, le parole chiave sono ...

