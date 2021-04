Lazio, oggi i funerali del giovane Guerini (Di giovedì 1 aprile 2021) Si terranno oggi alle 12 presso la Chiesa San Giovanni Bosco i funerali del giovane calciatore della Lazio Daniel Guerini. Come riporta il Corriere dello Sport saranno presenti famigliari e amici, oltre che il patron Lotito, il ds Tare, Matri, Peruzzi, Simone Inzaghi e alcuni calciatori della Prima Squadra e della Primavera. Saranno presenti anche alcuni componenti della Roma e del Torino, squadre in cui ha giocato e il tecnico della Fiorentina Primavera Aquilani. Foto: Instagram personale L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 1 aprile 2021) Si terrannoalle 12 presso la Chiesa San Giovanni Bosco idelcalciatore dellaDaniel. Come riporta il Corriere dello Sport saranno presenti famigliari e amici, oltre che il patron Lotito, il ds Tare, Matri, Peruzzi, Simone Inzaghi e alcuni calciatori della Prima Squadra e della Primavera. Saranno presenti anche alcuni componenti della Roma e del Torino, squadre in cui ha giocato e il tecnico della Fiorentina Primavera Aquilani. Foto: Instagram personale L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

