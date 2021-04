Idea di Mancini sulle rose per l’Europeo valutata dall’UEFA (Di giovedì 1 aprile 2021) UEFA – EUROPEO: Le parole di un portavoce riportate dall’Equipe fanno sperare sul possibile allargamento dai classici 23 giocatori come richiesto da Mancini UEFA – EUROPEO – Mancini – Questo quanto riportato dall’Equipe riguardante le parole di un portavoce circa la proposta di Mancini, commisario tecnico della Nazionale italiana: “Allargare le rose delle Nazionali? La UEFA sta valutando la questione. Nessuna decisione è stata presa per il momento.”. Sono le parole di un portavoce UEFA riportate dall’Equipe. La frase si riferisce alle richieste di numerosi tecnici tra i quali Roberto Mancini, allenatore dell’Italia, e Didier Deschamps, allenatore della Francia. La richiesta di allargare la rosa deriva dalla necessità di evitare rischi con il covid-19. Vista la situazione di incertezza infatti la ... Leggi su retecalcio (Di giovedì 1 aprile 2021) UEFA – EUROPEO: Le parole di un portavoce riportate dall’Equipe fanno sperare sul possibile allargamento dai classici 23 giocatori come richiesto daUEFA – EUROPEO –– Questo quanto riportato dall’Equipe riguardante le parole di un portavoce circa la proposta di, commisario tecnico della Nazionale italiana: “Allargare ledelle Nazionali? La UEFA sta valutando la questione. Nessuna decisione è stata presa per il momento.”. Sono le parole di un portavoce UEFA riportate dall’Equipe. La frase si riferisce alle richieste di numerosi tecnici tra i quali Roberto, allenatore dell’Italia, e Didier Deschamps, allenatore della Francia. La richiesta di allargare la rosa deriva dalla necessità di evitare rischi con il covid-19. Vista la situazione di incertezza infatti la ...

Proprio Mancini su questa possibilità aveva commentato dicendo: "Può capitare che, durante il torneo, qualcuno prenda il virus. Poi, diventa difficile andare a cercare altri giocatori. Anche perché ..."

ITALIA: tre su tre e testa all'Europeo

Mancini è stato capace in questi anni di costruire un gruppo coeso e organizzato con una idea di calcio di grandissimo livello tecnico e qualitativo, senza tralasciare i giocatori che ha fatto ...

Rose allargate Euro2020, il pensiero di Mancini "Rose allargate ... magari in vacanza. Se quest'idea passasse, sarei d'accordo. Ma chiaramente è una decisione che spetta all'UEFA".

La richiesta di allargare la rosa deriva dalla necessità di evitare rischi con il covid-19. Vista la situazione di incertezza infatti la classica rosa da 23 giocatori potrebbe non essere sufficiente.

Propriosu questa possibilità aveva commentato dicendo: "Può capitare che, durante il torneo, qualcuno prenda il virus. Poi, diventa difficile andare a cercare altri giocatori. Anche perché ...è stato capace in questi anni di costruire un gruppo coeso e organizzato con unadi calcio di grandissimo livello tecnico e qualitativo, senza tralasciare i giocatori che ha fatto ...Rose allargate Euro2020, il pensiero di Mancini “Rose allargate ... magari in vacanza. Se quest’idea passasse, sarei d’accordo. Ma chiaramente è una decisione che spetta all’UEFA”. Rose allargate ...La richiesta di allargare la rosa deriva dalla necessità di evitare rischi con il covid-19. Vista la situazione di incertezza infatti la classica rosa da 23 giocatori potrebbe non essere sufficiente p ...