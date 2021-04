Covid, domani la decisione sui colori delle Regioni: la Campania verso l’arancione (Di giovedì 1 aprile 2021) Il monitoraggio della Cabina di regia dell’Istituto superiore di sanità (Iss) e del ministero alla Salute, previsto per domani, deciderà sul nuovo cambio di colore delle Regioni, in vigore a partire da martedì 6 aprile (dal 3 al 5 aprile, infatti, tutta l’Italia sarà rossa per il weekend di Pasqua, qui le regole su cosa si può fare e cosa no). Dovrebbe essere solo una Regione, la Campania, a cambiare fascia di rischio in virtù del monitoraggio, passando dal rosso all’arancione. Altre otto Regioni sembrano invece destinate a restare in zona rossa almeno fino al 20 aprile, ovvero per 15 giorni a partire da lunedì prossimo, perché avranno un numero di casi settimanali per 100mila abitanti probabilmente superiore a 250. Si tratta di Valle d’Aosta, Piemonte, Emilia-Romagna, Friuli Venezia ... Leggi su tpi (Di giovedì 1 aprile 2021) Il monitoraggio della Cabina di regia dell’Istituto superiore di sanità (Iss) e del ministero alla Salute, previsto per, deciderà sul nuovo cambio di colore, in vigore a partire da martedì 6 aprile (dal 3 al 5 aprile, infatti, tutta l’Italia sarà rossa per il weekend di Pasqua, qui le regole su cosa si può fare e cosa no). Dovrebbe essere solo una Regione, la, a cambiare fascia di rischio in virtù del monitoraggio, passando dal rosso al. Altre ottosembrano invece destinate a restare in zona rossa almeno fino al 20 aprile, ovvero per 15 giorni a partire da lunedì prossimo, perché avranno un numero di casi settimanali per 100mila abitanti probabilmente superiore a 250. Si tratta di Valle d’Aosta, Piemonte, Emilia-Romagna, Friuli Venezia ...

Agenzia_Ansa : L'Italia ha superato la soglia dei 10 milioni di dosi di vaccini anti-Covid somministrate, secondo quanto si appren… - matteosalvinimi : #Salvini: domani il ministro @massimogara sarà in Sardegna, l'obiettivo è quello di avere una splendida isola Covid… - LaStampa : Covid, da domani New York vaccina i trentenni. Dal 6 aprile tocca agli over 16 - mikid67 : Covid: l'Italia supera 10 milioni di dosi somministrate - Cronaca - ANSA - Vistodame : #1aprile fino a domani c’è @artdubai prima art fair in presenza dopo un anno... Come hanno fatto? È un modello rep… -