Coronavirus in Campania | ecco i positivi di oggi | 1Â° aprile 2021

Coronavirus in Campania: ecco i positivi di oggi, 1° aprile 2021 (Di giovedì 1 aprile 2021) Coronavirus in Campania: ecco i positivi di oggi, 31 marzo 2021 31 marzo 2021 Questo il bollettino di oggi: positivi del giorno: 2.258 (*) di cui Asintomatici: 1.524 (*) Sintomatici: 734 (*) * ... Leggi su avellinotoday (Di giovedì 1 aprile 2021)indi, 31 marzo31 marzoQuesto il bollettino didel giorno: 2.258 (*) di cui Asintomatici: 1.524 (*) Sintomatici: 734 (*) * ...

Advertising

PaoloMadonnaDF : Bollettino 01/04/2021: corsa a nove – Lombardia, Sicilia, Veneto, Piemonte, Campania, Puglia, Toscana, E. Romagna e… - teleischia : CORONAVIRUS. IN CAMPANIA AD OGGI EFFETTUATE 861.398 VACCINAZIONI (ORE 19.31 DEL 01.04) - ilgiornalelocal : #Coronavirus in #Campania Risale percentuale positivi: i morti sono 55 - InformazioneOg : Buone notizie per tutti i residenti della regione: la Campania ritorna in zona arancione dopo il periodo di Pasqua.… - BreakingItalyNe : CORONAVIRUS IN ITALIA: Altri 501 nuovi decessi nel Paese, in totale sono 109.847: Sale a 2.810.372 morti nel Mondo… -