Chi è Nayt | il fidanzato dell’attrice Matilda De Angelis?

(Di giovedì 1 aprile 2021) Ecco chi è, il rappercon l’attriceDe, vero nome William Mezzanotte, è un giovane rapper. Nelle ultime ore è finito al centro del gossip per via della sua relazione con l’attrice Matilde De. È stata lei ad ufficializzare la loro storia d’amore. Il rapper è nato il 9 novembre 1994 a Isernia, da molti anni vive però a Roma. Dopo aver conseguito il diploma in servizi sociosanitari ha svolto diversi lavori prima di iniziare la sua carriera nel mondo della musica. Ha fatto il cameriere, è stato uno stagista come operatore grafico e ha anche consegnato pizze.ha iniziato a scrivere i primi pezzi nel 2009, uno dei brani che lo ha reso maggiormente noto è Gli occhi della tigre, su Youtube ha registrato 15 milioni di ...

Advertising

luca_roggi : Bruciare camionette e marionette in divisa Questa merda di legge è storta, torre di Pisa Guarda che chi la legge vu… - DonnaGlamour : Chi è il rapper Nayt, fidanzato di Matilda De Angelis - axeelsZ : una persona che si definisce analist e coach di fortnite ha appena chiamato leo the crack 'ma chi è queshto è grizz nayt quello la'? -

Ultime Notizie dalla rete : Chi Nayt

è Matilda De Angelis, la fidanzata diMatilde De Angelis , bolognese e classe 1995, è diventata una vera star del cinema e dello spettacolo, non solo italiano. L'abbiamo infatti vista ...La De Angelis è legata al rapper, al secolo William Mezzanotte, 'un artista - lo definisce - che ha una tecnica e una poetica pazzesche. In più è una persona straordinaria'. "Ma se sei sposato?".La Matilda De Angelis Mania da Sanremo in poi è praticamente inarrestabile. Tra chi l'ha "scoperta" proprio sul palco dell'Ariston e chi se n'era innamorato perdutamente in The Undoing nessuna differe ...Conosciamo da vicino chi è questo artista: quanti anni ha, cosa fa nella vita privata e piccole curiosità sul suo conto. Alla scoperta del rapper Nayt. Nayt all’anagrafe è William Mezzanotte ed è ad ...