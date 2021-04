Cena a casa di McKennie, le scuse di Dybala: “Non era una festa ma ho sbagliato lo stesso” (Di giovedì 1 aprile 2021) Dopo la festa a casa di McKennie, insieme ad Arthur e altre circa 20 persone, Paulo Dybala, ha affidato le scuse e il suo pensiero al suo profilo Instagram tramite una stories: “So che in un momento così difficile nel mondo per il Covid sarebbe stato meglio non sbagliare, ma ho sbagliato a rimanere a Cena fuori. Non era una festa, ma ho sbagliato lo stesso e mi scuso”. foto: Twitter Personale L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 1 aprile 2021) Dopo ladi, insieme ad Arthur e altre circa 20 persone, Paulo, ha affidato lee il suo pensiero al suo profilo Instagram tramite una stories: “So che in un momento così difficile nel mondo per il Covid sarebbe stato meglio non sbagliare, ma hoa rimanere afuori. Non era una, ma holoe mi scuso”. foto: Twitter Personale L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

