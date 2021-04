Amici, perché Aka7even si chiama così? La verità sul suo nome d’arte (Di giovedì 1 aprile 2021) Fra gli allievi che si contendono la vittoria a Amici di Maria De Filippi c’è Aka7even, all’anagrafe Luca Marzano. Vent’anni, campano, il cantante è entrato fin da subito nella scuola. Scelto da Anna Pettinelli, ha ottenuto l’approvazione degli altri due insegnanti, Arisa e Rudy Zerbi. Durante il percorso nel talent si è distinto per l’interpretazione … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di giovedì 1 aprile 2021) Fra gli allievi che si contendono la vittoria adi Maria De Filippi c’è, all’anagrafe Luca Marzano. Vent’anni, campano, il cantante è entrato fin da subito nella scuola. Scelto da Anna Pettinelli, ha ottenuto l’approvazione degli altri due insegnanti, Arisa e Rudy Zerbi. Durante il percorso nel talent si è distinto per l’interpretazione … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Advertising

NicolaMorra63 : Beati gli ultimi perchè saranno i primi... Ma, in Calabria, non siamo affatto gli ultimi quanto ai vaccinati nella… - GPeppe34N : RT @NicoSavi: Sabato sera,estate 93.Invito @MaxPezzali e amici in discoteca.Mi raccomando molto con lo staff e ottengo rassicurazioni(tavol… - ziggymagenta_d : @NuovoNickname @kitersan Spe, che ora mi hai messa in crisi.... ?? però sono sicura che un'attrice (amica di amici)… - carol_trash : Spero di riuscire a convincere fratello ad andare ai provini di amici perché è bravo assai - ephebicus : che scristo quando vuoi postare su insta ma sei indecisa tra più foto e chiedi consiglio a 15 amici che più che aiu… -

Ultime Notizie dalla rete : Amici perché Facebook permetterà agli utenti di disattivare i commenti e controllare il feed: come fare Le opzioni potrebbero essere: per motivi di localizzazione, perché si tratta di pagine dal contenuto simile a quelle visitate più spesso, oppure perché la maggior parte degli amici di un utente ...

Pochi segreti per avere capelli perfetti: intervista a John Nollet John Nollet: i capelli hanno poteri straordinari Come e perché è diventato John Nollet? Sapevo di ... Che cosa farà quando il pericolo dell'epidemia sarà superato? Vedrò i miei amici e la mia famiglia. ...

Cass Sunstein: «MeToo e Black Lives Matter possono cambiare le nazioni, perché attingono a sentimenti di... Corriere della Sera Le opzioni potrebbero essere: per motivi di localizzazione,si tratta di pagine dal contenuto simile a quelle visitate più spesso, oppurela maggior parte deglidi un utente ...John Nollet: i capelli hanno poteri straordinari Come eè diventato John Nollet? Sapevo di ... Che cosa farà quando il pericolo dell'epidemia sarà superato? Vedrò i mieie la mia famiglia. ...