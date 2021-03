Advertising

napolista : Zapata si finge lavavetri al semaforo e fa uno scherzo alla moglie (VIDEO) L'attaccante dell'Atalanta ha atteso l'a… -

Ultime Notizie dalla rete : Zapata finge

Calciomercato.com

Bonuccidi aver subito una gomitata al volto . Gratuita è anche l'ammonizione di Vecino. 8. ...simulazione di Dybala che in area avversaria allarga la gamba per cercare il contatto con. 12'......svanire l'azione 18' fallo intenzionale con il braccio destra disul petto di Barella fermando un contropiede, giallo inevitabile 17' traversa centrara da Barella! Il giocatore al limite...In attacco fuor Muriel, giocano Zapata, Malinovskyi e Miranchuk ... Azione personale straordinaria di Muriel, entrato da poco, che si beve Dawidowicz con una finta, si trova solo davanti a Silvestri ...Entrambi i gol nel primo tempo firmati da Ruslan Malinovsky, su rigore, e Duvan Zapata permettono all'Atalanta di agganciare il terzo posto in classifica ...