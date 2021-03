Ultime Notizie Roma del 31-03-2021 ore 18:10 (Di mercoledì 31 marzo 2021) Romadailynews radiogiornale e Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio tensione nei rapporti tra Roma e Mosca dopo l’espulsione di due funzionari russi coinvolti in un’operazione di spionaggio militare conclusa con l’arresto di ufficiale della Marina Militare Italiana e le espulsioni di due funzionari militari russi con i file ufficiale italiano scambiare denaro dossier pasticche militari italiani della moto l’accusa e di Rivelazione di segreti militari a scopo di spionaggio e procacciamento di Notizie segrete a scopo di spionaggio il ministro degli Esteri Di Maio ha trasmesso alla protesta del Governo italiano e notificato l’immediata espulsione di due funzionari russi coinvolti il ministro degli Esteri Russo fa sapere Lanza che ci dispiace per l’espulsione di roba di 2 dipendenti dell’ambasciata russa ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 31 marzo 2021)dailynews radiogiornale e Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio tensione nei rapporti trae Mosca dopo l’espulsione di due funzionari russi coinvolti in un’operazione di spionaggio militare conclusa con l’arresto di ufficiale della Marina Militare Italiana e le espulsioni di due funzionari militari russi con i file ufficiale italiano scambiare denaro dossier pasticche militari italiani della moto l’accusa e di Rivelazione di segreti militari a scopo di spionaggio e procacciamento disegrete a scopo di spionaggio il ministro degli Esteri Di Maio ha trasmesso alla protesta del Governo italiano e notificato l’immediata espulsione di due funzionari russi coinvolti il ministro degli Esteri Russo fa sapere Lanza che ci dispiace per l’espulsione di roba di 2 dipendenti dell’ambasciata russa ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Sono 16.017 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Sa… - fanpage : A renderlo noto è la portavoce della Commissione europea. - fanpage : Parla il Professor Andreoni. - sportli26181512 : Italia-Lituania, le ultime. Datome: 'Olimpia fino in fondo in Eurolega': Italia-Lituania, le ultime. Datome: 'Olimp… - monika_mazurek : RT @monika_mazurek: #Sbarco fantasma sulle coste del Siracusano, 68 #migranti trasferiti ad #Augusta | BlogSicilia – Ultime notizie dalla S… -