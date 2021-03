Recovery Plan, Franco: “I progetti non inclusi non saranno necessariamente accantonati” (Di mercoledì 31 marzo 2021) Il ministro Franco alla Camera sul Recovery Plan: “Il piano è una sfida organizzativa complessa”. ROMA – Question Time alla Camera sul Recovery Plan per il ministro Franco. Il titolare del Mef ha confermato che “si tratta di un piano molto complicato dal punto di vista organizzativo soprattutto nella fase di attuazione. Esige una visione strategica e una capacità progettuale. Completeremo il lavoro nelle prossime settimane per renderlo uno strumento per lo sviluppo e il ridisegno del Paese“. Franco: “Vogliamo coinvolgere il Parlamento prima della trasmissione alla Commissione” Il ministro Franco ha confermato l’intenzione del Governo di coinvolgere Camera e Senato. “Il lavoro di sintesi del Parlamento che confluisce nelle relazioni e nelle ... Leggi su newsmondo (Di mercoledì 31 marzo 2021) Il ministroalla Camera sul: “Il piano è una sfida organizzativa complessa”. ROMA – Question Time alla Camera sulper il ministro. Il titolare del Mef ha confermato che “si tratta di un piano molto complicato dal punto di vista organizzativo soprattutto nella fase di attuazione. Esige una visione strategica e una capacità progettuale. Completeremo il lavoro nelle prossime settimane per renderlo uno strumento per lo sviluppo e il ridisegno del Paese“.: “Vogliamo coinvolgere il Parlamento prima della trasmissione alla Commissione” Il ministroha confermato l’intenzione del Governo di coinvolgere Camera e Senato. “Il lavoro di sintesi del Parlamento che confluisce nelle relazioni e nelle ...

Advertising

matteosalvinimi : #Salvini: cancellazione del Codice italiano degli appalti, adottando la normativa europea: su questo siamo i più eu… - RaiNews : #coronavirus #covid19 #recovery 'Ogni euro speso dovrà essere rendicontato' dice il ministro dell'Economia #Franco.… - Ettore_Rosato : ?? Generale Figliuolo persona giusta al posto giusto, in un momento difficile e delicato come questo c’era bisogno d… - news_mondo_h24 : Recovery Plan, Franco: “I progetti non inclusi non saranno necessariamente accantonati” - VinceMaielli : RT @ytali_: Con il #RecoveryPlan l'#Italia deve superare gli effetti della pandemia e accorciare le distanze che già prima ci separavano da… -

Ultime Notizie dalla rete : Recovery Plan Recovery, ok alla risoluzione di maggioranza. Franco: 'Sfida strategica, ridisegna il Paese' Così il ministro dell'Economia, Daniele Franco intervenendo in Aula alla Camera sul Recovery Plan. "Il lavoro di sintesi del Parlamento che confluisce nelle relazioni e nelle risoluzioni contribuirà ...

Recovery plan: ok Camera a risoluzione maggioranza con 412 voti favorevoli L'Aula della Camera ha approvato con 412 voti favorevoli e 11 contrari (44 gli astenuti) la risoluzione di maggioranza sulla Relazione della commissione Bilancio relativa al Recovery plan. Il gruppo ...

Recovery Plan, Franco: "Sfida strategica, il Governo si avvarrà delle indicazioni del Parlamento" Rai News Recovery: Giacomoni (FI), occasione unica per sburocratizzare Ecco perché serve prevedere una corsia preferenziale. Il Recovery plan rappresenta un'occasione unica per sburocratizzare, per tagliare i fili di questa matassa e compiere scelte di natura strutturale ...

Recovery, Melilli “Rappresenti davvero lo strumento per cambiare il Paese” Roma, 31 marzo 2021 – “ Il Piano di Ripresa e Resilienza rappresenti davvero uno strumento per cambiare il nostro Paese e rilanciare la nostra economia .” E’ l’auspicio del presidente della commission ...

Così il ministro dell'Economia, Daniele Franco intervenendo in Aula alla Camera sul. "Il lavoro di sintesi del Parlamento che confluisce nelle relazioni e nelle risoluzioni contribuirà ...L'Aula della Camera ha approvato con 412 voti favorevoli e 11 contrari (44 gli astenuti) la risoluzione di maggioranza sulla Relazione della commissione Bilancio relativa al. Il gruppo ...Ecco perché serve prevedere una corsia preferenziale. Il Recovery plan rappresenta un'occasione unica per sburocratizzare, per tagliare i fili di questa matassa e compiere scelte di natura strutturale ...Roma, 31 marzo 2021 – “ Il Piano di Ripresa e Resilienza rappresenti davvero uno strumento per cambiare il nostro Paese e rilanciare la nostra economia .” E’ l’auspicio del presidente della commission ...