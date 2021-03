Quante posizioni guadagna Jannik Sinner? Classifica e proiezioni ranking ATP. L’azzurro è top25! (Di giovedì 1 aprile 2021) Jannik Sinner si è qualificato per la semifinale del Masters1000 di Miami piegando per 7-6 (5), 6-4 l’arcigno, talentuoso ed imprevedibile kazako Alexander Bublik. Il portacolori del Bel Paese ha recuperato un break di svantaggio in entrambi i parziali, mantenendo sempre estrema lucidità e risultando superiore all’avversario nei momenti importanti dell’incontro. Dopo aver raggiunto i quarti del Roland Garros nel 2020, l’altoatesino ha conquistato la prima semifinale della carriera in un Masters1000. Ora potrebbe ritrovarsi di fronte il temibile russo Daniil Medvedev, n.2 del mondo che dovrà prima superare lo scoglio dello spagnolo Roberto Bautista Agut. Il risultato odierno consente all’italiano di continuare a scalare la Classifica ATP. Jannik Sinner ha iniziato il torneo da n.31 del mondo, oggi si ... Leggi su oasport (Di giovedì 1 aprile 2021)si è qualificato per la semifinale del Masters1000 di Miami piegando per 7-6 (5), 6-4 l’arcigno, talentuoso ed imprevedibile kazako Alexander Bublik. Il portacolori del Bel Paese ha recuperato un break di svantaggio in entrambi i parziali, mantenendo sempre estrema lucidità e risultando superiore all’avversario nei momenti importanti dell’incontro. Dopo aver raggiunto i quarti del Roland Garros nel 2020, l’altoatesino ha conquistato la prima semifinale della carriera in un Masters1000. Ora potrebbe ritrovarsi di fronte il temibile russo Daniil Medvedev, n.2 del mondo che dovrà prima superare lo scoglio dello spagnolo Roberto Bautista Agut. Il risultato odierno consente all’italiano di continuare a scalare laATP.ha iniziato il torneo da n.31 del mondo, oggi si ...

