**Omofobia: Lega, già previsti 16 anni reclusione, oltre a ddl Zan fermi altri testi** (Di mercoledì 31 marzo 2021) Roma, 31 mar. (Adnkronos) - “In commissione Giustizia sono ferme proposte come l'introduzione del reato di revenge porn, la tutela dei minori da sfide autolesionistiche sul web e la lotta contro la propaganda di uomini delle mafie. E' assurdo che il Pd ignori questi temi e cerchi a tutti i costi di calendarizzare il ddl Zan, quando esiste già una legge che punisce fino a 16 anni di reclusione le lesioni aggravate per motivi futili e di crudeltà". Lo affermano il capogruppo della Lega in commissione Giustizia del Senato, Simone Pillon, e gli altri componenti del partito Emanuele Pellegrini, Francesco Urraro e Pasquale Pepe. "Non comprendiamo, quindi, l'insistenza su questo specifico provvedimento -aggiungono- che rischia di trasformarsi in una battaglia puramente ideologica, quando le priorità del Paese in questo ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 31 marzo 2021) Roma, 31 mar. (Adnkronos) - “In commissione Giustizia sono ferme proposte come l'introduzione del reato di revenge porn, la tutela dei minori da sfide autolesionistiche sul web e la lotta contro la propaganda di uomini delle mafie. E' assurdo che il Pd ignori questi temi e cerchi a tutti i costi di calendarizzare il ddl Zan, quando esiste già una legge che punisce fino a 16dile lesioni aggravate per motivi futili e di crudeltà". Lo affermano il capogruppo dellain commissione Giustizia del Senato, Simone Pillon, e glicomponenti del partito Emanuele Pellegrini, Francesco Urraro e Pasquale Pepe. "Non comprendiamo, quindi, l'insistenza su questo specifico provvedimento -aggiungono- che rischia di trasformarsi in una battaglia puramente ideologica, quando le priorità del Paese in questo ...

