Napoli, blitz dei poliziotti: scoperta mega serra di marijuana. Un arresto (Di mercoledì 31 marzo 2021) Due serre con 96 piante di marijuana, complete di lampade elettriche e ventilatori per accelerarne la crescita. È ciò che hanno scoperto gli agenti del Commissariato Pianura, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti. I poliziotti hanno effettuato un controllo presso un L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

