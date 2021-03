Merate, sindaco leghista spiegava su Facebook come aggirare i Dpcm: rinviato a giudizio, rischia fino a cinque anni di carcere (Di mercoledì 31 marzo 2021) Massimo Panzeri, sindaco leghista di Merate, rischia una condanna da sei mesi fino a cinque anni di carcere. Il primo cittadino del comune in provincia di Lecco è stato rinviato a giudizio per istigazione alla violazione delle norme. A deciderlo nel corso dell’udienza preliminare di ieri mattina nel tribunale di Lecco è stato il giudice Salvatore Catalano, di conseguenza, il prossimo 8 novembre, Panzeri dovrà comparire in tribunale, stavolta nella veste di imputato per i “consigli” pronunciati in un video diretto ai suoi concittadini durante una diretta Facebook in piena pandemia. I fatti contestati, risalgono al primo lockdown in cui il sindaco spiegava ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 31 marzo 2021) Massimo Panzeri,diuna condanna da sei mesidi. Il primo cittadino del comune in provincia di Lecco è statoper istigazione alla violazione delle norme. A deciderlo nel corso dell’udienza preliminare di ieri mattina nel tribunale di Lecco è stato il giudice Salvatore Catalano, di conseguenza, il prossimo 8 novembre, Panzeri dovrà comparire in tribunale, stavolta nella veste di imputato per i “consigli” pronunciati in un video diretto ai suoi concittadini durante una direttain piena pandemia. I fatti contestati, risalgono al primo lockdown in cui il...

