Ilary Blasi infastidita dalla presenza di una naufraga all’Isola | retroscena bomba sul reality

(Di mercoledì 31 marzo 2021) L’Isola dei Famosi 2021 non è solo ciò che va in onda su Canale 5: a quanto pare, infatti, ipiù succosi sono quelli celati agli occhi delle telecamere, specie se riguardano chi delè il perno, ovvero. Per la moglie del Pupone la conduzione del format è stata l’occasione per tornare in video dopo una lunga assenza. Una pausa che – forzata o meno – le ha dato l’energia e il vigore necessari per ripresentarsi più carica che mai.“Isola dei Famosi”,: la conduttriceda unaPadrona di casa de L’Isola dei Famosi per la prima volta nella sua carriera,ha il compito di gestire i difficili collegamenti dall’Honduras, ...

Advertising

zazoomblog : Come copiare il makeup di Ilary Blasi: sguardo magnetico e labbra nude - #copiare #makeup #Ilary #Blasi: - PasqualeMarro : #IsoladeiFamosi, #IlaryBlasi contro una naufraga. Ecco di chi si tratta - daddaio69 : @QuiMediaset_it @IsolaDeiFamosi @ilaryblasi @tommaso_zorzi @ElettraLambo @ivazanicchi @MediasetPlay Ilary blasi fat… - ryuqvaza : Ngl l'avevo scambiata per Ilary Blasi - vuoiC0ndurreTu : RT @janealmare: Praticamente Tommaso passa la settimana con Ilary Blasi, Maurizio Costanzo e Paolo Bonolis. #tzvip -

Ultime Notizie dalla rete : Ilary Blasi

Come sappiamo, poi, Tommaso è stato 'incastrato' dalla sua stessa supplenza al reality di, avvenuta solo per coprire l'assenza di Elettra Lamborghini e, a quanto pare, diventata ...Sono stato eliminato per prima e guarderò l'isola dallo studio insieme a, Tommaso Zorzi, Ivan Zanicchi ed Elettra Lamborghini. Indipendentemente dai pochi giorni passati sull'isola, ...Due nuove naufraghe pronte ad iniziare il loro percorso nel reality condotto da Ilary Blasi. A riportarlo è TV Blog, scopriamo di chi si tratta! Pronti per una nuova puntata de L’Isola dei famosi?Scopriamo di chi si tratta In arrivo due naufraghe per il reality show di Canale 5, L’Isola dei Famosi, che va in onda domani sera in prima serata condotto da Ilary Blasi insieme agli opinionisti in ...