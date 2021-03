Disastro vaccini in Toscana: 40mila dosi a personale fantasma. Chi sono i privilegiati da Giani? (Di mercoledì 31 marzo 2021) Disastro vaccini in Toscana. Priorità confuse e numeri che non tornano. Di qui l’esposto del professor Stefano Sandri, funzionario statale che 40 anni fa presiedeva l’Efim, l’ente di partecipazioni e finanziamenti delle industrie manifatturiere. La nota di Donzelli e Gemmato: a chi sono finiti quei vaccini? Fratelli d’Italia chiede chiarezza in una nota di Giovanni Donzelli e Marcello Gemmato. “La Regione Toscana – accusano i due – ha vaccinato almeno 40 mila operatori sociosanitari in più del totale del personale di tutte le strutture sanitarie. Comprese quelle no profit. Vogliamo sapere a chi siano finiti quei vaccini. Per questo Fratelli d’Italia ha presentato un’interrogazione parlamentare al Ministro Speranza”. vaccini in ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 31 marzo 2021)in. Priorità confuse e numeri che non tornano. Di qui l’esposto del professor Stefano Sandri, funzionario statale che 40 anni fa presiedeva l’Efim, l’ente di partecipazioni e finanziamenti delle industrie manifatturiere. La nota di Donzelli e Gemmato: a chifiniti quei? Fratelli d’Italia chiede chiarezza in una nota di Giovanni Donzelli e Marcello Gemmato. “La Regione– accusano i due – ha vaccinato almeno 40 mila operatori sociosanitari in più del totale deldi tutte le strutture sanitarie. Comprese quelle no profit. Vogliamo sapere a chi siano finiti quei. Per questo Fratelli d’Italia ha presentato un’interrogazione parlamentare al Ministro Speranza”.in ...

