Daydreamer anticipazioni | SANEM decide di lasciare Istanbul!

Nel rush finale di Daydreamer – Le Ali del Sogno non mancheranno certamente i colpi di scena. Uno di questi riguarderà SANEM Aydin (Demet Ozemir), che deciderà di lasciare improvvisamente Istanbul per intraprendere un viaggio nelle coste del mar Egeo. Tale volontà verrà innescata dall'incrinarsi del suo rapporto con Can Divit (Can Yaman), che non riuscirà del tutto a recuperare la memoria in seguito ad un incidente automobilistico. Daydreamer – Le Ali del Sogno, news: SANEM mette distanza tra lei e Can Se avete seguito i nostri post precedenti dedicati alle anticipazioni, sapete già che SANEM farà di tutto pur di consentire a Can di sconfiggere la sua amnesia; forte di questo obiettivo, la Aydin venderà addirittura il brevetto delle sue creme e ...

