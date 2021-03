Caserta, lega il figlio 16enne all’auto con un guinzaglio per cani “Frequenta la persona sbagliata” (Di mercoledì 31 marzo 2021) Un albanese ha legato al cofano dell’auto con un guinzaglio per cani e colpito alla testa con un tubo metallico da irrigazione il figlio 16enne per punirlo per avergli disubbidito (Getty Images)Un 55enne albanese, residente nel Casertano, ha prima picchiato il figlio 16enne e poi per umiliarlo lo ha legato al cofano dell’auto con un guinzaglio per cani. Secondo quanto riportato dal “Messaggero”, anche la moglie sarebbe stata vittima di ripetute violenze. Una brutale umiliazione per punire il figlio, reo ai suoi occhi di avergli disubbidito in quanto continuava a Frequentare un ragazzino da cui. per volontà del padre, doveva tenersi alla larga. Obnubilato dalla rabbia, ... Leggi su formatonews (Di mercoledì 31 marzo 2021) Un albanese hato al cofano dell’auto con unpere colpito alla testa con un tubo metallico da irrigazione ilper punirlo per avergli disubbidito (Getty Images)Un 55enne albanese, residente nelno, ha prima picchiato ile poi per umiliarlo lo hato al cofano dell’auto con unper. Secondo quanto riportato dal “Messaggero”, anche la moglie sarebbe stata vittima di ripetute violenze. Una brutale umiliazione per punire il, reo ai suoi occhi di avergli disubbidito in quanto continuava are un ragazzino da cui. per volontà del padre, doveva tenersi alla larga. Obnubilato dalla rabbia, ...

