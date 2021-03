VIDEO – “300 auto smontate e incendiate”. Carabinieri arrestano due Rom (Di martedì 30 marzo 2021) I Carabinieri della Stazione di Qualiano hanno dato esecuzione ad un decreto di fermo di due persone di etnia rom. Le due persone risultano dimoranti negli insediamenti della zona ASI del Comune di Giugliano in Campania. Nell’ambito dell’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord, i due sono ritenuti responsabili dei reati di riciclaggio e combustione illecita di rifiuti. Le indagini sono state condotte dai militari con l’ausilio della Polizia Municipale di Giugliano. Esse hanno avuto origine dal rinvenimento, nell’ultimo periodo, di circa 300 carcasse. Le auto, dopo essere state ‘cannibalizzate’, venivano date alle fiamme. I fatti sono resi noti dai Comando provinciale di Napoli dei Carabinieri. Si legge: “Grazie alla installazione di sistemi di VIDEO-ripresa e al servizi di ... Leggi su ladenuncia (Di martedì 30 marzo 2021) Idella Stazione di Qualiano hanno dato esecuzione ad un decreto di fermo di due persone di etnia rom. Le due persone risultano dimoranti negli insediamenti della zona ASI del Comune di Giugliano in Campania. Nell’ambito dell’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord, i due sono ritenuti responsabili dei reati di riciclaggio e combustione illecita di rifiuti. Le indagini sono state condotte dai militari con l’ausilio della Polizia Municipale di Giugliano. Esse hanno avuto origine dal rinvenimento, nell’ultimo periodo, di circa 300 carcasse. Le, dopo essere state ‘cannibalizzate’, venivano date alle fiamme. I fatti sono resi noti dai Comando provinciale di Napoli dei. Si legge: “Grazie alla installazione di sistemi di-ripresa e al servizi di ...

