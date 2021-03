Quarantena e tampone per chi torna da un viaggio in un paese UE (Di martedì 30 marzo 2021) Non ci si può spostare tra regioni ma si può andare nelle Canarie: ormai abbiamo letto questa frase centinaia di volte da ieri. C’è però un problema: chi va alle Canarie poi dovrà sottoporsi a una Quarantena di 5 giorni al ritorno Infatti “Il ministro della Salute, Roberto Speranza, firmerà in mattinata un’ordinanza che dispone, per arrivi e rientri da Paesi dell’Unione europea, tampone in partenza, Quarantena di 5 giorni e ulteriore tampone alla fine dei 5 giorni. La Quarantena è già prevista per tutti i Paesi extra Eu”, spiega ADnkronos citando fonti del ministero. Vacanze all’estero: ecco dove si può andare nonostante la zona rossa Molte limitazioni per il periodo di Pasqua, così come previsto dal primo (e forse ultimo, per via del cambiamento dello strumento normativo deciso da Palazzo Chigi), con ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 30 marzo 2021) Non ci si può spostare tra regioni ma si può andare nelle Canarie: ormai abbiamo letto questa frase centinaia di volte da ieri. C’è però un problema: chi va alle Canarie poi dovrà sottoporsi a unadi 5 giorni al ritorno Infatti “Il ministro della Salute, Roberto Speranza, firmerà in mattinata un’ordinanza che dispone, per arrivi e rientri da Paesi dell’Unione europea,in partenza,di 5 giorni e ulteriorealla fine dei 5 giorni. Laè già prevista per tutti i Paesi extra Eu”, spiega ADnkronos citando fonti del ministero. Vacanze all’estero: ecco dove si può andare nonostante la zona rossa Molte limitazioni per il periodo di Pasqua, così come previsto dal primo (e forse ultimo, per via del cambiamento dello strumento normativo deciso da Palazzo Chigi), con ...

