Pasqua in zona rossa: ecco le regole per i giorni 5,6 e 7 Aprile (Di martedì 30 marzo 2021) Passeggiate, visite ai parenti, pranzi in famiglia e pic nic di Pasquetta: ecco le regole per i tre giorni di festa. Tutto quello che si può fare e cosa è vietato il 3, il 4 e il 5 Aprile in occasione della Pasqua in zona rossa. Pasqua in zona rossa: coprifuoco e spostamento tra regioni Il coprifuoco continuerà ad essere in vigore dalle 22.00 alle 05.00. Gli spostamenti fuori regione sono consentiti solo per motivi di lavoro, salute e urgenza con autocertificazione. I viaggi per turismo sono consentiti e dunque ci si può spostare in altre regioni per raggiungere l'aeroporto. Attività motoria, passeggiate e sport fuori dal comune, è possibile in zona rossa?

