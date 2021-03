MEF di nuovo alle prese con il toto nomine

(Di martedì 30 marzo 2021) (Teleborsa) – E’ distagione diper il Ministero dell’Economia e delle Finanze, che si prepara a rinnovare 115 organi sociali di 90 società partecipate. Si tratta di 74 Consigli d’amministrazione, per un totale di 342 amministratori, e 41 Collegi sindacali, composti da 176 sindaci, che saranno rinnovati nei prossimi mesi con le consuete assemblee di Bilancio. Secondo la consueta analisi del Centro Studi CoMar, di queste 90 società ve ne sono 15 a controllo diretto, fra cui spiccano Cassa Depositi e Prestiti, Eur, Ferrovie dello Stato, GSE, Invimit, Rai, Sogei e, limitatamente ai sindaci, Banca MPS e Leonardo e 75 a controllo indiretto, attraverso Enel, Eni, Ferrovie (con Anas), Invitalia, Poste Italiane. Fra le controllate dirette sono in ballo 91 incarichi, fra quelle indirette si parla di 427. Fra i criteri ...

(Teleborsa) - E' di nuovo stagione di nomine per il Ministero dell'Economia e delle Finanze, che si prepara a rinnovare 115 organi sociali di 90 società partecipate. Si tratta di 74 Consigli ...MILANO - Il Tesoro torna alla carica del risparmio dei piccoli investitori con una nuova edizione del Btp Futura, che verrebbe da definire extra large per la durata del titolo raddoppiata a 16 anni (l ...