Luciana Littizzetto | la confessione | “La medicina ideale per questi tempi”

Advertising

danitrash77 : @lanoiachescrive Non potrai mai superare @labbradiveleno che si farebbe Ornella Vanoni e Luciana Littizzetto - CambiamentoDel : Non si può certo dire che l'ospitata di Alessia Marcuzzi a Che tempo che fa sia passata inosservata. La conduttrice… - vincenzopeller1 : Striscia la Notizia, Fabio Fazio umiliato da Luciana Littizzetto: 'Mezzocu***, sai cosa vogliono darti?' - benny_bove : RT @Striscia: Ne #INuoviMostri è finita Luciana Littizzetto con il suo monologo ispirato alla pagina “toponimia” curata da Clementina Grand… - MRGUMEDE52 : RT @ilgiornale: La conduttrice è stata ospite di Che tempo che fa e, durante l'intervista con Luciana Littizzetto, ha lanciato un tutorial… -

Ultime Notizie dalla rete : Luciana Littizzetto

Vanity Fair Italia

Non si può certo dire che l'ospitata di Alessia Marcuzzi a Che tempo che fa sia passata inosservata. La conduttrice è apparsa in splendida forma e nel chiacchierare con, che per l'occasione ha preso il posto di Fabio Fazio dietro il bancone, si è lasciata letteralmente andare. Dalle pose sexy mimate sul bancone alle allusioni a lati b di ogni '...Siamo a Striscia la Notizia , la puntata è quella trasmessa su Canale 5 lunedì 29 marzo. Dietro al bancone, per la prima volta nel corso di questa edizione, Gerry Scotti e Michelle Hunziker , con ...Un modello di conduzione che ha richiamato alla memoria (anche dello stesso Lucci) quello sperimentato nell’appuntamento di domenica 7 marzo da Che Tempo Che Fa, quando Luciana Littizzetto affiancò in ...Ad attirare l’attenzione è stato in particolare un divertente tutorial di bellezza che ha visto protagoniste la Marcuzzi, che ha dato qualche (ironico) consiglio a Luciana Littizzetto su come ...