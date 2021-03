L'Europa si sottragga al ricatto di Erdogan, i diritti umani non sono negoziabili (Di martedì 30 marzo 2021) In Turchia è in corso una nuova escalation di violenza, repressione e furia liberticida. Erdogan è un dittatore, come ormai è evidente da tempo, ma le sue azioni criminali stanno assumendo connotazioni sempre più inquietanti. Proprio negli ultimi giorni è esplosa una sequela di aggressioni alle opposizioni, alla minoranza curda, agli universitari, alle Ong e alle donne. In particolare bisogna leggere come un’autentica provocazione - oltre che come un arretramento con effetti drammatici - la decisione di uscire per decreto presidenziale dalla Convenzione di Istanbul sulla prevenzione e sulla lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica. Questo ulteriore attacco sferrato alla libertà e alla democrazia rischia di produrre effetti anche sulle relazioni internazionali. Il timore, mai smentito in questi giorni, è che la posizione dell’Unione Europea resti ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 30 marzo 2021) In Turchia è in corso una nuova escalation di violenza, repressione e furia liberticida.è un dittatore, come ormai è evidente da tempo, ma le sue azioni criminali stanno assumendo connotazioni sempre più inquietanti. Proprio negli ultimi giorni è esplosa una sequela di aggressioni alle opposizioni, alla minoranza curda, agli universitari, alle Ong e alle donne. In particolare bisogna leggere come un’autentica provocazione - oltre che come un arretramento con effetti drammatici - la decisione di uscire per decreto presidenziale dalla Convenzione di Istanbul sulla prevenzione e sulla lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica. Questo ulteriore attacco sferrato alla libertà e alla democrazia rischia di produrre effetti anche sulle relazioni internazionali. Il timore, mai smentito in questi giorni, è che la posizione dell’Unione Europea resti ...

