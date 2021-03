INFORTUNIO CLAUDIO MORRA

Leggi su udine20

(Di martedì 30 marzo 2021) Il Pordenone Calcio comunica che l'attaccanteè stato operato in seguito alla rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. L'intervento è stato eseguito dal professor Pierpaolo Mariani a Villa Stuart a Roma, struttura dove ha già iniziato l'iter riabilitativo e resterà per la prima fase del recupero. Ava l'augurio di pronta guarigione da parte di tutto il club.