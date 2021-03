I debiti affossano la Bri africana La ritirata di Pechino

Leggi su formiche

(Di martedì 30 marzo 2021) Il mal d’Africa si fa sempre più acuto per la Cina. Solo pochi mesi fa, come raccontato da Formiche.net, avevano cominciato ad aprirsi le prime crepe nella via della Seta cinese nel Continente nero, con i governi locali che, complice l’alto debito, avevano iniziato a mettere in discussione i piani di rimborso dei prestiti concessi daper finanziare le gigantesche infrastrutture da realizzare in Africa (strade e ferrovie su tutte), soprattutto in Kenya. E chiesto sostanziose ristrutturazioni del debito. Ora, i nodi stanno venendo piano piano al pettine, perché ci sono i numeri a certificare quello che ha tutta l’aria di essere un generale ripiegamento della via della Seta afro-cinese. Viste le difficoltà per le banche statali cinesi, a loro volta alle prese con le insolvenze domestiche di imprese e famiglie, di rientrare dei prestiti erogati, ha deciso di ...