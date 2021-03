Covid, i dati in Lombardia sono sorprendenti: i numeri dell’ultimo studio (Di martedì 30 marzo 2021) I dati Covid in Lombardia sono sorprendenti: i numeri realizzati nell’ultimo studio non lasciano scampo. Arriva il monito, l’attenzione sia alta La Lombardia, fin dall’inizio della pandemia da Covid, è… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Giancarlo Spinazzola su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di martedì 30 marzo 2021) Iin: irealizzati nell’ultimonon lasciano scampo. Arriva il monito, l’attenzione sia alta La, fin dall’inizio della pandemia da, è… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Giancarlo Spinazzola su BlogLive.it.

Agenzia_Ansa : Ai domiciliari alcuni appartenenti dell'Assessorato della Salute della Regione Siciliana per aver alterato i dati s… - petergomezblog : Sicilia, “dati Covid falsi comunicati all’Iss per evitare restrizioni”: tre arresti. Indagato anche l’assessore reg… - FBiasin : 'I deceduti glieli devo lasciare o glieli spalmo?'. 'Spalmiamoli un poco'. Così l'assessore alla Salute #Razza dice… - RBuonaventura : RT @CataniaToday: 'Dati dei contagi Covid falsificati': 3 arresti, indagato l’assessore Razza - autocostruttore : Inchiesta su dati Covid in Sicilia, la dirigente indagata: 'Mettici 2mila tamponi rapidi, fregatene' -

Ultime Notizie dalla rete : Covid dati Nuovo decreto Draghi, ipotesi ristoranti aperti a pranzo ma si valuteranno i dati Per mostrare agli italiani che c'è luce in fondo al tunnel, il governo valuta la possibilità di inserire qualche pennellata di giallo nel decreto delle misure contro il Covid. Ma solo se i dati epidemiologici dovessero migliorare. Il provvedimento, che sarà inviato mercoledì 31 marzo alle Regioni e poi approvato in serata dal consiglio dei ministri, prevede solo ...

793.255 le dosi di vaccino contro il Covid dispensate in Piemonte. 16.341 nella giornata di oggi, 30 marzo La Regione Piemonte ha pubblicato un aggiornamento sull'andamento della campagna vaccinale anti - Covid. Ecco i dati di martedì 30 marzo nel dettaglio. Oggi sono 16.341 , tra cui 11.827 ultraottantenni e 1.122 75 - 79enni, le persone che hanno ricevuto il vaccino contro il Covid comunicate oggi ...

Covid, dati restano preoccupanti: oltre 500 morti | Ipotesi vaccino obbligatorio per personale sanitario TGCOM Trasporto aereo, Simioni (ENAV), dati primo bimestre meglio del previsto (Teleborsa) - Il traffico aereo in Italia è risultato migliore delle previsioni di Eurocontrol nei primi due mesi dell'anno, segnando una contrazione del 66% rispetto al 2019, ultimo anno di "normalit ...

Covid-19: 301.451, tamponi effettuati e 16.017 nuovi casi nelle ultime 24 ore NewTuscia – Il Ministero della Salute aggiorna i dati affermando che sono stati effettuati 301.451, tamponi, 144.759 in meno rispetto a ieri.

