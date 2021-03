“Catcalling fa schifo assieme a chi lo fa”!

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di martedì 30 marzo 2021) Sfogo Social di Aurora Ramazzotti in merito agli apprezzamenti volgari fatti dagli uomini per strada, il. Esiste da sempre questa prassi, nessuna donna ne è mai stata immune. Si comincia da adolescenti a rivolgersi alle ragazzine con commenti fuori luogo sulla loro fisicità e poi si porta con se da adulti. Effettivamente Aurora Ramazzotti non ha tutti i torti a dire che questi commenti fannoe faanche chi li fa! Che cos’è il? Diciamo subito quello che non è in Italia, un reato punibile. Invece in altri paesi dove già la legislazione è intervenuta, come in Francia viene considerato una molestia verbale punibile con una multa. Quando questa molestia, però, innesca motivo di disturbo dell’ordine pubblico, in Italia o viene reiterato in concomitanza ad atti di stalking invece, ...