Bonaccini | “Viaggi all’estero a Pasqua? Un’assurda anomalia”

(Di martedì 30 marzo 2021) BOLOGNA – Una “assurda anomalia” la possibilità di viaggiare all’estero a Pasqua, con tutta Italia in zona rossa. Il presidente dell’Emilia-Romagna segue l’affondo del suo assessore al Turismo e critica le vacanze all’estero, consentite dalle norme. “Anche questi giorni di Pasqua saranno difficili, diversi da come siamo abituati a vivere questa festività. Trovo però curioso– scrive Bonaccini sui social- che mentre a cittadini e attività economiche vengono chiesti ulteriori sforzi rispettando le restrizioni e le limitazioni, come giusto per fermare il contagio, siano permessi i viaggi di vacanza all’estero”.

Questi, comprensibilmente, anche quest'anno devono fermarsi per evitare occasioni di ... Anche il Presidente della Regione Emilia Romagna Stefanoè sulla stessa linea d'onda. 'E' un ...fa eco Andrea Corsini, assessore al Turismo sempre della Regione Emilia - Romagna: '... Questi, comprensibilmente, anche quest'anno devono fermarsi per evitare occasioni di contagio e ...E’ la presa di posizione di Stefano Bonaccini, presidente della Regione Emilia Romagna, in merito alla possibilità – recentemente confermata da una nota del Ministero dell’Interno – di poter compiere ...“Agli emiliano-romagnoli e agli italiani– osserva – stiamo chiedendo uno sforzo anche in queste vacanze di Pasqua, che da sempre sono state occasione per soggiorni nelle cit ...