Uccisa per aver salvato i bimbi dai pedofili | la storia di Matilde Sorrentino

(Di lunedì 29 marzo 2021) ., 49 anni, fu freddata sull’uscio di casa, a Torre Annunziata, il 26 marzo del 2004. Sette anni prima aveva fatto mettere in cella gli orchi che avevano abusato del figliore e di altrinel sottoscala della scuola del rione Poverelli di Torre. Arrestato nel 2018 il mandante dell’assassinio: Francesco Tamarisco, era tra gli orchi che andarono a processo per gli abusi. Sono le otto di sera passate nell’appartamento di via Melito a Torre Annunziata eè in cucina con il marito. Trilla il campanello, ad aprire la porta ci va proprio lei. “, chi è?”, ma invece della voce di sua moglie, Antonio sente il rumore sordo di un colpo di pistola, ripetuto un’altra volta. Il killer fugge veloce per le scale, mentre sul ...

