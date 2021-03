Toyota svela le versioni Adventure e Premiere di Yaris cross

(Di lunedì 29 marzo 2021)hato la nuova, versione più dinamica e sportiva del modello, che ribadisce le sue caratteristiche da SUV. Questa versione del nuovo SUV ibrido di segmento B ha un carattere nettamente diverso dalla versione Lounge, mostrata alla prima mondiale del modello nel 2020. L’allestimentoha un look più vistoso, con un’estetica che amplia le tante possibilità di utilizzo della vettura, sia in ambito urbano che extraurbano. Il look distintivo della nuova versione può essere apprezzato sia nella parte bassa del frontale che nel paraurti posteriore, con degli esclusivi profili a contrasto. Le specifiche di serie includono anche un set di barre portatutto color argento sul tetto e cerchi in lega da 18 pollici con finitura grigio ...

Toyota ha svelato la nuova Toyota Yaris Cross Adventure, una versione del veicolo annunciato l'anno scorso dal look più grintoso e sportivo. All'assetto ...Toyota svela oggi la nuova Toyota Yaris Cross Adventure, versione più dinamica e sportiva del modello, e Yaris Cross Premiere, la più accessoriata della gamma. La versione Yaris Cross Adventure del [… ...]