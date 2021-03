Quanto costerà la Serie A con DAZN: possibile prezzo abbonamento (Di lunedì 29 marzo 2021) Finalmente, dopo tanti rinvii di assemblee di Lega per i mancati voti, la partita per l’assegnazione dei diritti TV della Serie A per il prossimo triennio 2021-2024 ha visto DAZN come vincitore. Con 16 voti a favore, i presidenti dei club hanno accettato l’offerta messa sul tavolo da 840 milioni di euro a stagione per la trasmissione di 7 partite in esclusiva e 3 in condivisione del pacchetto 2 (che sicuramente si aggiudicherà Sky dopo aver offerto 70 milioni l’anno). Stando alle dichiarazioni del co-CEO di DAZN Group James Rushton, riportate dal quotidiano il ‘Corriere dello Sport’, il messaggio lanciato dopo l’assegnazione dei diritti TV per il triennio 2021-2024 è di avere una Serie A meno cara e allo stesso tempo più interattiva. L’obiettivo di DAZN è di rendere gli eventi ed i contenuti ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 29 marzo 2021) Finalmente, dopo tanti rinvii di assemblee di Lega per i mancati voti, la partita per l’assegnazione dei diritti TV dellaA per il prossimo triennio 2021-2024 ha vistocome vincitore. Con 16 voti a favore, i presidenti dei club hanno accettato l’offerta messa sul tavolo da 840 milioni di euro a stagione per la trasmissione di 7 partite in esclusiva e 3 in condivisione del pacchetto 2 (che sicuramente si aggiudicherà Sky dopo aver offerto 70 milioni l’anno). Stando alle dichiarazioni del co-CEO diGroup James Rushton, riportate dal quotidiano il ‘Corriere dello Sport’, il messaggio lanciato dopo l’assegnazione dei diritti TV per il triennio 2021-2024 è di avere unaA meno cara e allo stesso tempo più interattiva. L’obiettivo diè di rendere gli eventi ed i contenuti ...

