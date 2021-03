Pollo con miele e senape: una meraviglia da cuocere al forno (Di lunedì 29 marzo 2021) La ricetta di oggi è una buona occasione per cucinare l’umile Pollo in una maniera diversa dal solito. Si tratta di marinarlo con miele e senape e poi di cuocerlo al forno. Il risultato è sontuoso, a dir poco. Già, perché non c’è scritto da nessuna parte che Pollo debba far rima con noia. E poi è una carne bianca che fa bene e che quindi si fa decisamente preferire rispetto alle carni rosse e lavorate. In particolare è ottimo per i bambini, indicatissimo per la dieta e soprattutto è buono. In questa ricetta che andiamo a presentarti qui appresso c’è un interessante e appetitoso connubio tra lo sprint della senape e la dolcezza del miele: insieme funzionano divinamente. Non solo: formano anche una crosticina irresistibile, assolutamente da non perdere. Ma veniamo ... Leggi su pianetadonne.blog (Di lunedì 29 marzo 2021) La ricetta di oggi è una buona occasione per cucinare l’umilein una maniera diversa dal solito. Si tratta di marinarlo cone poi di cuocerlo al. Il risultato è sontuoso, a dir poco. Già, perché non c’è scritto da nessuna parte chedebba far rima con noia. E poi è una carne bianca che fa bene e che quindi si fa decisamente preferire rispetto alle carni rosse e lavorate. In particolare è ottimo per i bambini, indicatissimo per la dieta e soprattutto è buono. In questa ricetta che andiamo a presentarti qui appresso c’è un interessante e appetitoso connubio tra lo sprint dellae la dolcezza del: insieme funzionano divinamente. Non solo: formano anche una crosticina irresistibile, assolutamente da non perdere. Ma veniamo ...

Advertising

For3JT : @dottzoidberg @KTavernari La pizza di pesto con il pollo e una assai buona pero.. e la fragola su la pizza e una Br… - Kakeessss : Sale polenta con pollo ?? - Alfonso0070 : RT @giardinocultura: All'inizio le patatine #Saratoga erano una prelibatezza gourmet, servita in hotel e ristoranti raffinati. I commensali… - dottzoidberg : @For3JT @KTavernari Ho sbagliato foto! Il rosso era per quella con il pollo ??. Le conosci le golden rules no? 1) no… - ari_hill93 : @pescamelba @SaryOtto L'ha allungato con la panna e ci ha fatto il pollo -