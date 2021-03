Lewandowski, infortunio ai legamenti. Non ci sarà contro l’Inghilterra (Di lunedì 29 marzo 2021) Robert Lewandowski non ci sarà contro l’Inghilterra mercoledì a Londra. La Federazione polacca ha rilasciato un comunicato ufficiale sulle condizioni dell’attaccante del Bayern Monaco, il quale ha riportato un infortunio al legamento collaterale del ginocchio destro. Il comunicato: “Robert Lewandowski non giocherà nella partita di qualificazione alla Coppa del Mondo 2022 di mercoledì contro l’Inghilterra a Londra a causa di un infortunio. Studi clinici hanno mostrato danni al legamento collaterale del ginocchio destro”. L’attaccante tornerà a Monaco di Baviera dove comincerà il percorso di riabilitazione che durerà circa dieci giorni. Foto: Twitter ufficiale Bayern Monaco L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 29 marzo 2021) Robertnon cimercoledì a Londra. La Federazione polacca ha rilasciato un comunicato ufficiale sulle condizioni dell’attaccante del Bayern Monaco, il quale ha riportato unal legamento collaterale del ginocchio destro. Il comunicato: “Robertnon giocherà nella partita di qualificazione alla Coppa del Mondo 2022 di mercoledìa Londra a causa di un. Studi clinici hanno mostrato danni al legamento collaterale del ginocchio destro”. L’attaccante tornerà a Monaco di Baviera dove comincerà il percorso di riabilitazione che durerà circa dieci giorni. Foto: Twitter ufficiale Bayern Monaco L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

