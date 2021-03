Lavoro, crolla l’occupazione delle donne: in un anno -76mila posti (Di lunedì 29 marzo 2021) ROMA – A fine febbraio le posizioni lavorative occupate da donne erano circa 76.000 in meno rispetto a un anno prima; quelle occupate da uomini erano invece 44.000 in più: la differenza tra le due grandezze ammontava a circa 120.000 posizioni. È quanto emerge dalla nota congiunta del Ministero del Lavoro e dalla Banca d’Italia ‘Il mercato del lavoro: dati e analisi’. Leggi su dire (Di lunedì 29 marzo 2021) ROMA – A fine febbraio le posizioni lavorative occupate da donne erano circa 76.000 in meno rispetto a un anno prima; quelle occupate da uomini erano invece 44.000 in più: la differenza tra le due grandezze ammontava a circa 120.000 posizioni. È quanto emerge dalla nota congiunta del Ministero del Lavoro e dalla Banca d’Italia ‘Il mercato del lavoro: dati e analisi’.

Advertising

FranceskoNew : @paoloigna1 @cavendish945 @AlessioPessott @manginobrioches @CristinaDragani @Antonio_Caramia @Miti_Vigliero… - katiasantange11 : RT @agorarai: 'Abbiamo perso mezzo milione di posti di lavoro, il Pil crolla, e non mi sarei aspettato un alto indice di gradimento per alc… - 57Davide : RT @agorarai: 'Abbiamo perso mezzo milione di posti di lavoro, il Pil crolla, e non mi sarei aspettato un alto indice di gradimento per alc… - danieledv79 : RT @agorarai: 'Abbiamo perso mezzo milione di posti di lavoro, il Pil crolla, e non mi sarei aspettato un alto indice di gradimento per alc… - tobiamc : RT @agorarai: 'Abbiamo perso mezzo milione di posti di lavoro, il Pil crolla, e non mi sarei aspettato un alto indice di gradimento per alc… -