Infortunio Lewandowski: problema ai legamenti del ginocchio destro (Di lunedì 29 marzo 2021) Infortunio Lewandowski: problema ai legamenti per l’attaccante del Bayern Monaco, che lascerà il ritiro della Polonia Il Bayern Monaco trema. Robert Lewandowski si è infortunato durante il match contro l’Andorra e ora la Federcalcio della Polonia ha diramato un comunicato sulle sue condizioni. «Robert Lewandowski non giocherà nella partita di qualificazione alla Coppa del Mondo 2022 di mercoledì contro l’Inghilterra a Londra a causa di un Infortunio. Studi clinici hanno mostrato danni al legamento collaterale del ginocchio destro. Il poco tempo che manca alla prossima partita della Nazionale esclude la partecipazione del capitano a questa partita. Ciò comporterebbe un rischio eccessivo di aggravare la lesione. Questa decisione è ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 29 marzo 2021)aiper l’attaccante del Bayern Monaco, che lascerà il ritiro della Polonia Il Bayern Monaco trema. Robertsi è infortunato durante il match contro l’Andorra e ora la Federcalcio della Polonia ha diramato un comunicato sulle sue condizioni. «Robertnon giocherà nella partita di qualificazione alla Coppa del Mondo 2022 di mercoledì contro l’Inghilterra a Londra a causa di un. Studi clinici hanno mostrato danni al legamento collaterale del. Il poco tempo che manca alla prossima partita della Nazionale esclude la partecipazione del capitano a questa partita. Ciò comporterebbe un rischio eccessivo di aggravare la lesione. Questa decisione è ...

Advertising

DiMarzio : Infortunio per #Lewandowski: le ultime sulle sue condizioni - RaiSport : ? Infortunio al ginocchio per #Lewandowski, niente #Inghilterra L'#attaccante del #Bayern ha siglato ieri una doppi… - Daniele20052013 : Infortunio Lewandowski: problema ai legamenti del ginocchio destro - LuigiBevilacq17 : RT @DiMarzio: Infortunio per #Lewandowski: le ultime sulle sue condizioni - Domenico1oo777 : RT @DiMarzio: Infortunio per #Lewandowski: le ultime sulle sue condizioni -