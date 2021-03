Hilary Duff mamma per la terza volta: dal parto all’allattamento sdogana i tabù sui social (Di lunedì 29 marzo 2021) La gravidanza e il momento del parto diventano per le star un momento di condivisione con tutti i propri fan. Così Hilary Duff ha condiviso con tutti i suoi follower i mesi di gravidanza fino al parto in acqua, con cui ha dato alla luce il suo terzo figlio. L’attrice, così, è diventata per la terza volta mamma di un bambino, accogliendo felice tra le sue braccia il secondogenito del marito Matthew Koma (il primo figlio è nato da un precedente matrimonio). Hilary Duff mamma per la terza volta: il parto in acqua condiviso sui social Per molti telespettatori appassionati rimarrà sempre Lizzie McGuire, la ragazza dalle guance paffute protagonista di tante ... Leggi su velvetmag (Di lunedì 29 marzo 2021) La gravidanza e il momento deldiventano per le star un momento di condivisione con tutti i propri fan. Cosìha condiviso con tutti i suoi follower i mesi di gravidanza fino alin acqua, con cui ha dato alla luce il suo terzo figlio. L’attrice, così, è diventata per ladi un bambino, accogliendo felice tra le sue braccia il secondogenito del marito Matthew Koma (il primo figlio è nato da un precedente matrimonio).per la: ilin acqua condiviso suiPer molti telespettatori appassionati rimarrà sempre Lizzie McGuire, la ragazza dalle guance paffute protagonista di tante ...

Advertising

VelvetMagIta : #HilaryDuff mamma per la terza volta: dal parto all’allattamento sdogana i tabù sui social #Velvet #VelvetMag… - HelenPl13 : RT @martabelliti: Hilary Duff è diventata mamma per la terza volta e io sono ancora qui mentalmente - bebeblogit : Hilary Duff mamma, il parto in acqua per il terzo figlio - cherryredzzx : io l’ho sempre detto che questa hilary duff>>>>> - zazoomblog : Hilary Duff mamma tris: ecco la foto del suo parto in acqua - #Hilary #mamma #tris: #parto #acqua -