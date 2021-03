Gli ultimi sondaggi: le intenzioni di voto (Di lunedì 29 marzo 2021) Gli ultimi sondaggi di politica sulle intenzioni di voto degli italiani raccontano come la situazione politica sia condizionata dalla nascita del nuovo governo Draghi ma anche dalla crisi interna al Pd. Per la prima volta dal suo arrivo a Palazzo Chigi cala in maniera sensibile la fiducia nel nuovo esecutivo Draghi. Colpa dei problemi alla campagna vaccinale a alla lentezza dell'approvazione per il Decreto Ristori. E cala anche il gradimento per lo stesso premier sceso, secondo Emg, a 56 punti, molto lontano dai 63 di inizio mandato. Tra i partiti in difficoltà la Lega che paga le polemiche ed i guai sulla gestione della campagna vaccinale in Lombardia. L'ultimo sondaggio è di: SWG per Tg La7 del 29 marzo Lega - 22,6 (-0,7% rispetto al 22 marzo) Pd - 18,8% (-0,2%) M5S - 17,4% (-0,1%) FdI - 17,7% ... Leggi su panorama (Di lunedì 29 marzo 2021) Glidi politica sulledidegli italiani raccontano come la situazione politica sia condizionata dalla nascita del nuovo governo Draghi ma anche dalla crisi interna al Pd. Per la prima volta dal suo arrivo a Palazzo Chigi cala in maniera sensibile la fiducia nel nuovo esecutivo Draghi. Colpa dei problemi alla campagna vaccinale a alla lentezza dell'approvazione per il Decreto Ristori. E cala anche il gradimento per lo stesso premier sceso, secondo Emg, a 56 punti, molto lontano dai 63 di inizio mandato. Tra i partiti in difficoltà la Lega che paga le polemiche ed i guai sulla gestione della campagna vaccinale in Lombardia. L'ultimoo è di: SWG per Tg La7 del 29 marzo Lega - 22,6 (-0,7% rispetto al 22 marzo) Pd - 18,8% (-0,2%) M5S - 17,4% (-0,1%) FdI - 17,7% ...

Ultime Notizie dalla rete : Gli ultimi Pescara inquinata, nuovo accordo tra Legambiente e Comune ... per limitare gli spostamenti in auto e favorire un trasporto pubblico locale a zero emissioni: ... La concentrazione di Pm10 registrato nella città di Pescara in media negli ultimi cinque anni (dati del ...

PS3, PSP e PS Vita Store: Sony conferma la chiusura ufficiale Vi invitiamo quindi a controllare la vostra mail e a procedere magari con gli ultimi acquisti, se c'è proprio qualcosa che volete recuperare.

Gli ultimi dieci L'Ultimo Uomo Fabrizio Corona: “Quello che mi avete fatto è imperdonabile”, il commento della madre di Belén Nei giorni scorsi, Belén Rodriguez – raggiunta da AdnKronos – aveva commentato gli ultimi sviluppi della vicenda giudiziaria di Fabrizio Corona esprimendo una certa preoccupazione per le ...

Il prestito d'onore di RivieraBanca e Uni.Rimini per gli universitari RivieraBanca e Uni.Rimini Spa annunciano l’avvio di un progetto “Prestito d’Onore” rivolto ai futuri neo Diplomati residenti nelle Provincie di Rimini, Forlì Cesena e Pesaro-Urbino che desiderino iscr ...

